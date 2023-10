Carabinieri in campo. Denunciato uno spacciatore

La movida di piazza Adrovandi è monitorata. Nel weekend e non solo. Con costanti attività messe in campo dai carabinieri della compagnia Bologna Centro, in borghese e in divisa. Nell’ambito di questi servizi, anche l’altra sera i militari dell’Arma hanno denunciato uno spacciatore senegalese di 26 anni, sorpreso a vendere pochi grammi di hashish a uno studente, subito sequestrati. I carabinieri hanno bloccato e denunciato il pusher, senza fissa dimora e con precedenti, e hanno anche identificato l’acquirente, che è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.