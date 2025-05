Carabinieri in classe, lezioni contro il bullismo e la droga

Bullismo, cyberbullismo, ma anche tanto altro: baby gang, quindi tutti i reati legati alle bande giovanili, purtroppo molto attuali, reati legati alla droga e all’alcool. Proseguono gli incontri dei carabinieri di San Giorgio di Piano nelle scuole medie di San Giorgio e Argelato. I militari si recano nelle classi e, in base anche all’età degli alunni, trattano le tematiche che più li possono interessare, ma anche coinvolgere nel quotidiano. Gli incontri dei carabinieri, iniziati qualche settimana fa, si concluderanno ad Argelato poco prima della fine dell’anno scolastico. Si dice soddisfatto il sindaco di San Giorgio, Paolo Crescimbeni: "Ci tengo a ringraziare il comandante, la vice comandante della stazione dei carabinieri e i loro collaboratori per l’impegno che anche quest’anno stanno mettendo in un progetto di legalità rivolto a tutti i ragazzi delle scuole medie. L’Arma ha il merito di aver compreso appieno come dal suo specifico punto di osservazione possa dare ulteriori strumenti e supporti ai ragazzi".

z. p.