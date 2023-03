Carabinieri, Nocita è il nuovo comandante della stazione di Borgo Panigale

Da vice di Casalecchio a comandante della stazione di Borgo Panigale. Passo avanti di ruolo e responsabilità per il luogotenente Sandro Nocita, che, dopo quattordici anni di servizio nella stazione dei carabinieri di Casalecchio, da pochi giorni ha assunto il comando della stazione di Borgo. Il precedente comandante, il luogotenente con carica speciale Pierluigi Ciccozzi, dopo oltre vent’anni di comando nella stazione di via Emilia Ponente, è stato collocato a riposo. A sostituirlo i vertici dell’Arma hanno designato Nocita, 47 anni, salentino di Lecce, scuola marescialli a Velletri e poi Firenze, ed una prima parte di carriera tutta in seconda: dieci anni a Gagliano Castelferrato, altri nove a Nicosia e quindi l’approdo a Casalecchio nel 2009, come vice di Marco Boaretto, compresi sette mesi di comando di sede vacante prima dell’arrivo dell’attuale comandante Massimiliano Argento. Tante le indagini condotte da Nocita tra cui quelle relative alle baby gang.