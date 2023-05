Carabinieri, silenzio e lacrime per Emily

di Pier Luigi Trombetta

I carabinieri di San Giovanni in Persiceto piangono la prematura scomparsa della collega giovanissima, appena 23enne, Emily Vegliante. Era arrivata in forze alla stazione carabinieri di San Giovanni in Persiceto nell’agosto scorso. E dopo qualche settimana il sindaco Lorenzo Pellegatti l’aveva ricevuta in municipio nella sala consiliare, assieme ad altri colleghi delle forze dell’ordine, per salutarla e congratularsi per l’incarico. Da quando si è potuto apprendere Emily, di origini beneventane, di Cerreto Sannita, abitava a San Giovanni in Persiceto, aveva un figlio di quattro anni e aveva come compagno un altro carabiniere. I due si erano conosciuti in tenera età, uniti della stessa passione per l’Arma: lui in forze alla stazione carabinieri di Crevalcore, lei in quella di San Giovanni.

Un grande amore, reso ancora più forte dalla condivisione dello stesso lavoro e degli stessi ideali di giustizia.

Emily era profondamente legata alla sua famiglia e nutriva la passione per il suo paese di origine nel Beneventano dove tornava appena ne aveva la possibilità.

Era una ragazza sportiva che si era perfettamente integrata nel Bolognese e nell’ambiente di lavoro della stazione dell’Arma di San Giovanni in Persiceto dove oggi tutti i colleghi sono sconvolti e la ricordano con parole d’affetto.

"Esprimo a nome mio e dell’amministrazione comunale cordoglio per la morte di Emily Vegliante, la giovane che era in servizio nella Compagnia carabinieri di San Giovanni in Persiceto e che ha perso la vita in un tremendo incidente stradale – sottolinea il primo cittadino Lorenzo Pellegatti –. Conobbi Emily in occasione della presentazione dei nuovi rappresentanti delle forze dell’ordine a Persiceto. Una giornata molto bella anche perché questi rappresentanti delle forze dell’ordine si erano aggiunti agli altri già in servizio. Tengo molto alla sicurezza e più personale abbiamo sul territorio ciò significa un migliore controllo del comune".

Tantissimi i messaggi di cordoglio all’Arma di Persiceto, arrivati tra l’altro da sindaci, associazioni come la Pubblica assistenza di Crevalcore, privati cittadini, polizia di stato, polizia locale. E tantissimi i messaggi di condoglianze diffusi sui social. Intanto è fuori pericolo l’altro carabiniere che era in macchina con Emily è che è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna. Da quando si è potuto apprendere ha riportato fratture multiple. Così come è fuori pericolo il conducente dell’autovettura che si è scontrata con la macchina dei due carabinieri in quel momento liberi dal servizio. I funerali di Emily dovrebbero svolgersi nel suo paese di origine.