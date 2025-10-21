Una lunga scia di carabinieri uccisi: spunta l’ombra della Uno Bianca

Bologna, 21 ottobre 2025 – Dieci carabinieri uccisi tra il 1987 e il 1989, la strage del Pilastro e la banda della Uno Bianca. Quella dei fratelli Savi con le loro 103 azioni criminali – 24 morti e 102 feriti – tra il 19 giugno 1987 e il 21 novembre 1994. E se esistesse un collegamento, se cioè in tutte e dieci le croci ci fosse la mano della banda che colpì tra Emilia Romagna e Marche? Al momento, sia chiaro, siamo nel campo delle ipotesi, ma a richiamarne la possibilità è un esposto. Quello che il 24 maggio 2023 i familiari delle vittime della Uno Bianca depositarono in Procura a Bologna chiedendo di ridare vigore a un’indagine riaperta nel 2021, oggi contro ignoti con ipotesi di concorso (con Alberto, Fabio e Roberto Savi) in omicidio volontario.

La terribile scena della strage del Pilastro, alla periferia di Bologna: era il 4 gennaio 1991. Sopra i carabineri uccisi su cui c'è il sospetto della banda della Uno Bianca

Nell’atto, che poggia le basi sull’attentato al Pilastro del 4 gennaio 1991 dove vennero trucidati i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini, si porta alla luce l’audizione del 16 febbraio 1989 dell’allora comandante generale dell’Arma, Roberto Jucci, sentito dai parlamentari delle Commissioni Riunite, in merito a grossi problemi tra Arma e Cocer, l’allora Consiglio centrale di rappresentanza del personale militare interforze. Durante l’audizione, all’alto ufficiale vennero chieste informazioni su “eclatanti ed insoliti fatti di sangue che avevano coinvolto appartenenti all’Arma in Emilia Romagna negli ultimi anni”. Così il generale Iucci: “Si tratta di pochi episodi, agli ultimi di essi, a Vercelli e Bagnara di Romagna, mi sono interessato personalmente”.

Ripercorrendo quel periodo (’87-’89), scrivono i familiari nell’esposto, “emerge un quadro preoccupante, in quanto i carabinieri figurano vittime in numerosi fatti di sangue e, in alcuni casi, autori insoliti di crimini in danno dei colleghi”. E la gran parte di “tali azioni criminali”, ovvero 9 su 10, si verificarono in Emilia Romagna dal 1987. “Anno di nascita della banda della Uno Bianca”.

Si comincia il 21 aprile ’87 quando “un giovane carabiniere di leva di Alfonsine”, Pierpaolo Minguzzi, in servizio a Bosco Mesola, nel basso ferrarese, “scomparve misteriosamente”. Venne trovato cadavere, incaprettato a una grata, il primo maggio. Il 30 settembre scorso, 38 anni dopo, gli ex carabinieri Orazio Tasca e Angelo Del Dotto, all’epoca in servizio ad Alfonsine, sono stati condannati all’ergastolo. Assolto invece l’idraulico Alfredo Tarroni. Tre nomi che comparvero anche il 13 luglio ’87 quando a Taglio Corelli (Ra) venne ucciso Sebastiano Vetrano, in forza al Nucleo operativo di Ravenna. Ucciso durante “una delicata operazione per incastrare gli autori di un tentativo di estorsione”. I tre, arrestati, vennero poi condannati a pene fra 22 e 25 anni. Venti aprile 1988, Castel Maggiore: le vittime sono i carabinieri Cataldo Stasi e Umberto Erriu, “solo nel 1994 si seppe – così le carte – uccisi dalla Uno Bianca”. Si arriva al 16 novembre 1988, altro sangue per l’Arma: “Verso le 12 il comandante di Bagnara convocò i commilitoni per una riunione di cui si scoprirà mai il motivo. Scoppiò l’inferno, morirono il comandante Luigi Chianese, Daniele Fabbri, Paolo Camesasca, Antonio Mantella, Angelo Quaglia. La versione ufficiale fu omicidio-suicidio, Mantella avrebbe aperto il fuoco e poi si sarebbe ucciso”. Un strage mai chiarita fino in fondo.

Infine ecco il 29 gennaio 1989, questa volta a Vercelli dove venne assassinato Salvatore Vinci da altri due colleghi carabinieri.

Bosco Mesola, Ravenna, Castel Maggiore, Bagnara, Vercelli: 10 divise trucidate. Tutte dalla stessa mano, da qualcuno assoldato dalla famigerata banda? “Molti fatti strani – dice Ludovico Mitilini, fratello di Mauro ucciso al Pilastro – che, come Minguzzi, stanno venendo alla luce. Fatti che hanno lasciato molte ombre e che oggi chiediamo di approfondire. Il filo conduttore è che l’appartenente alle forze dell’ordine faceva altro”. “La coincidenza temporale – aggiunge l’avvocato Alessandro Gamberini che segue i familiari – è significativa di un sospetto che non è però una certezza. Aspettiamo le motivazioni della sentenza Minguzzi per valutare se ci sono aspetti da chiarire”.