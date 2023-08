Carambola fra tre auto a Budrio: cinque persone ferite al Maggiore

Ci sarebbe una invasione di corsia alla base dell’incidente che ha coinvolto tre auto e cinque persone. Era l’1 di notte tra venerdì e subato sulla via San Donato a Maddalena di Cazzano, frazione di Budrio. Due vetture stavano procedendo in direzione opposta quando, per cause da chiarire, forse un colpo di sonno, una avrebbe invaso la corsia andandosi a schiantare contro un secondo mezzo. Lo scontro è stato così violento che le due vetture sono letteralmente schizzate ai lati opposti della carreggiata dove è terminata la loro corsa.

In questa carambola, però, è rimasta coinvolta anche un’altra auto, con a bordo un 44enne, che seguiva una delle macchine coinvolte nel frontale e, pur frenando, non ha potuto a sua volta evitare l’impatto con i mezzi che si sono incidentati.

Sul posto sono prontamente arrivati i carabinieri della Compagnia di Molinella con due pattuglie: una si è occupata di fare tutti i rilievi del caso per capire la dinamica dello scontro, l’altra si è occupata di presidiare la strada in caso sopraggiungessero altre macchine. Con i militari anche i sanitari del 118 con due ambulanze che hanno soccorso i feriti: ad avere la peggio i due conducenti delle auto che si sono scontrate (un 65enne ed un 33enne) e uno dei passeggeri, un 59enne. I tre sono stati portati all’ospedale Maggiore in codice di media gravità per i politrauma riportati. Nessuno, per fortuna, ha riportato ferite gravi nel maxi scontro.

