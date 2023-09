Carambola in A14 fra quattro auto

Ha causato notevoli disagi e fino a 6 chilometri di coda un incidente che ieri mattina attorno alle 9.45 ha coinvolto quattro autovetture in A14 fra San Lazzaro e Castel San Pietro, al chilometro 30, in direzione di Ancona. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la polizia stradale e il personale di Autostrade. L’incidente non ha provocato gravi conseguenze per le persone e soltanto un ferito è stato trasportato con un codice di media gravità all’ospedale Maggiore. L’incidente è stato risolto alle 11 circa ma i disagi si sono protratti fino allo smaltimento completo delle code.