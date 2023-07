Carambola tra auto e moto Investiti cinque pedoni

La Mini colpisce il furgone che la precede. E schizza come una scheggia. Impatta contro cinque pedoni in attesa di attraversare la strada. E poi finisce, ribaltata, sul marciapiede di fronte al Burger King della stazione. È ancora al vaglio della polizia locale l’assurda dinamica del maxi incidente avvenuto ieri pomeriggio intorno alle 15,30 in viale Pietramellara, che ha visto coinvolte sette persone, rimaste ferite, fortunatamente, non in maniera grave.

Le conseguenze più serie le hanno riportate i due a bordo della Mini, che è finita capovolta sull’asfalto, con il tettuccio schiacchiato dal peso della vettura: sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco e poi affidati alle cure dei sanitari del 118, che li hanno trasportati al Maggiore in codice di media gravità. Ma poteva davvero essere una strage. Perché nella carambola sono rimasti coinvolti anche cinque passanti, che sono stati fortunatamente soltanto sfiorati dai mezzi, riportando traumi lievi: quattro sono stati trasportati in pronto soccorso per essere medicati, uno ha rifiutato le cure. Tra l’altro, proprio dove si è schiatata la Mini, i pedoni attendono che scatti il semaforo per attraversare la strada. Semaforo che pure è stato distrutto nell’impatto con la macchina. Per permettere i rilievi, tutta la zona è stata circoscritta e la circolazione è stata interrotta in quel tratto di viale Pietramellara per il tempo necessario a completare soccorsi e accertamenti. Adesso, la polizia locale sta ricostruendo le cause del violento tamponamento: pare che tutto sia partito da un’auto che viaggiava in direzione porta Lame e che, visto il traffico, ha deciso di fare inversione. La moto che la seguiva ha rallentato, così il furgone che si trovava ancora dietro. E contro entrambi sarebbe arrivata la Mini, che poi, perdendo il controllo, ha travolto i pedoni e si è ribaltata.

Nicoletta Tempera