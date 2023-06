Carambola tra auto sulla via Emilia Tre feriti e due mezzi in fiamme

Scontro frontale con il bilancio di tre automobilisti feriti in maniera non grave e di quattro automobili coinvolte. Tutto è successo ieri mattina sulla tangenziale di Anzola, variante alla SS9 via Emilia, intorno alle 13,30. Secondo una prima ricostruzione, il conducente, 59enne, di una Range Rover Evoque che procedeva verso Modena avrebbe perso il controllo del proprio mezzo ed ha invaso la carreggiata opposta dove proveniva una Lancia Y. Inevitabile è stato lo scontro frontale. Ma non solo perché l’utilitaria è stata tamponata da una automobile che procedeva e che a sua volta è stata tamponata da un’altra macchina. Nello scontro tra la Rover e la Lancia entrambi i mezzi hanno preso fuoco e sono andati distrutti. Fortuna ha voluto che i conducenti delle due macchine fossero riusciti ad uscire dagli abitacoli prima che le fiamme divorassero le automobili.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze del 118 e la polizia locale del servizio unificato Anzola – Sala. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi agli automobilisti. I conducenti della Rover e della Lancia hanno riportato ferite e traumi di medio - bassa gravità e sono stati portati all’ospedale Maggiore di Bologna. Così come un terzo automobilista che ha riportato ferite e traumi di bassa entità. Mentre il quarto automobilista è risultato illeso e non è stato portato in ospedale. I pompieri hanno spento le fiamme mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi di rito ed è al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. La tangenziale di Anzola è stata chiusa parzialmente al traffico, per alcune ore, per permettere la rimozione dei mezzi incidentati e la pulizia delle carreggiate. Si sono creati inevitabilmente disagi al traffico locale che è confluito sulla via Emilia nel centro del paese.

Pier Luigi Trombetta