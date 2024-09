Carambola tra quattro mezzi. Tre feriti trasportati all’ospedale

Un maxi incidente che non ha avuto, per fortuna, gravi conseguenze quello verificatosi a metà mattinata di ieri a Lovoleto, frazione di Granarolo, sulla ss64 Porrettana. A scontrarsi sono stati quattro mezzi: un trattore agricolo, condotto da un 30enne del posto, un furgoncino Ford Transit, in gestione ad una società del Nord Italia, condotto da un 53enne, un furgone Peugeot, sempre appartenente ad una ditta, condotto da un 32enne, e, infine, un’auto, una Kia Sportage, con a bordo marito e moglie, entrambi residenti a Malalbergo, rispettivamente di 68 e 67 anni. Ma partiamo dalla dinamica di questo maxi scontro.

Stando a quanto ricostruito dalle forze dell’ordine a innescare l’incidente, per cause da accertare, sarebbe stato il trattore. Il conducente, infatti, stava percorrendo la Porrettana quando avrebbe perso il controllo del mezzo agricolo. Da qui ne sarebbe scaturito un testa-coda che ha portato il trattore a scontrarsi con il furgoncino Ford Transit che lo seguiva sulla stessa carreggiata. Il conducente del Transit, colpito violentemente dal trattore nella carambola, avrebbe, dunque, a sua volta perso il controllo del mezzo andando a invadere la carreggiata opposta ed impattando dapprima con il furgone Peugeot che sopraggiungeva e, poi, anche con la Kia Sportage.

Sul posto, avvisati dagli altri automobilisti, sempre molto trafficata, sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Granarolo. Con loro anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Bologna che si sono prodigati per liberare gli occupanti della macchina dalle lamiere accartocciate del mezzo.

Sul posto anche i soccorsi con due ambulanze e, in via precauzionale, l’elisoccorso che è atterrato in un campo adiacente, ma non è poi stato utilizzato. Il conducente del trattore è rimasto illeso. Tutti gli altri, invece, sono stati condotti all’ospedale Maggiore in codice di media gravità.

La strada, come ha comunicato anche Anas, è rimasta interdetta al traffico a lungo, dapprima per permettere i soccorsi, poi per i rilievi di prassi, svolti dai carabinieri, e infine per liberare le carreggiate dai mezzi incidentati e dai tanti detriti disseminati sull’asfalto.

Zoe Pederzini