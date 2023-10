Carandini svela Nerone: "Oltre le solite caricature"

Professore emerito di Archeologia e Storia dell’arte greca e romana alla Sapienza, Andrea Carandini non ha potuto fare a meno di confrontarsi anche con la personalità di Nerone. Lo ha fatto entrando nella sua logica, eludendo la facile soluzione di ‘tiranno democratico’. Domani alle 18 presenta il volume Io, Nerone (Laterza) nella piazza coperta della biblioteca Salaborsa.

Carandini, come mai, ha sentito l’esigenza di confrontarsi con Nerone?

"Sull’esempio di I, Claudius di Grave, avevo già scritto Io, Agrippina (madre di Nerone, ndr). Lo avevo sempre affrontato un po’ lateralmente, ma non mi soddisfacevano né le caricature negative di Nerone né la sua trasformazione in una specie di attore democratico di sinistra. Ho cercato di andare più in profondità".

Cosa ha trovato?

"È molto semplice: Seneca, il filosofo, era anche suo pedagogo e consigliere, una persona altamente morale. Ma non è facile essere degli autocrati morali, per questo Nerone ha cercato di sfuggire alla morale stoica. Si è poi ritrovato negli eroi greci, che riflettono un periodo molto antico, in cui la morale ancora non era stata inventata e ne combinavano di tutti i colori". Quindi segue i modelli greci e non Seneca?

"Curava la cosiddetta volontà di potenza, che non vuole limiti né morale. Nelle tragedie di Seneca, che lui stesso recitava, venivano messi sul proscenio eroi greci pessimi: padri che mangiavano le carni dei figli. Seneca gli dava questi esempi per distoglierlo da essi, invece lo attraevano. E, tra Seneca e gli eroi, Nerone ha scelto questi ultimi, ammazzando Seneca nel 65 d.C.".

Si immagina Nerone ai giorni nostri? Assomiglierebbe a qualcuno degli autocrati attuali?

"Ma certo. Intanto è stato un governante teatrale: noi abbiamo avuto presidenti americani attori (Ronald Reagan, ndr). Poi il populismo è un elemento attualissimo: compiacere la folla non per fare il suo bene, ma per fare il bene dell’autocrate. Infine, Nerone non ha ascoltato i consigli: Putin ha destituito alcuni generali per lo stesso motivo".

Dopo Agrippina e Nerone, con chi si confronterà?

"Ho una tentazione per Vespasiano".

A quale figura dell’antica Roma lei, Carandini, si sente più affine?

"Seneca. Perché è stato un uomo potentissimo. Era molto ricco, quindi si è misurato anche con gli eccessi dei vizi. Ma era anche una persona che ha cercato per tutta la vita di raggiungere la saggezza. L’ha raggiunta forse alla fine, quando si è ritirato dal potere e ha scritto le Lettere a Lucilio".

Allora ci aspettiamo anche ‘Io, Seneca’, professore…

"Vorrei piuttosto scrivere un dialogo tra Seneca e un uomo moderno, che si potrebbe chiamare Faust. Faust impara da Seneca e gli spiega la post-modernità".

Amalia Apicella