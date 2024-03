Carapia lascia la Lega. E diventa meloniano

Cambia la geografia del Consiglio metropolitano. Simone Carapia (foto) lascia la Lega ed entra in ‘Uniti per l’alternativa’, gruppo a trazione FdI guidato da Diego Baccilieri. L’ormai ex leghista (che è anche consigliee a Imola), cresciuto politicamente in An, era confluito nel Pdl nel 2009, per poi aderire a Forza Italia al momento della scissione (2013). Nel 2017 era poi entrato nel Carroccio, facendosi eleggere a Imola consigliere comunale nel 2018 e nel 2020.

"Il mio ingresso nasce dal desiderio di ritornare a far parte del progetto politico della destra italiana e sono certo che con questa opportunità sarò più motivato e il mio impegno istituzionale e politico sarà ancora più forte – assicura Carapia –. Ritrovo tanti amici e, sotto la guida di Galeazzo Bignami, con loro farò il massimo per far eleggere in Ue l’amico Stefano Cavedagna, garantendo il mio totale supporto".