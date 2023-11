Caravaggio, una vita fra luce e buio. De Plato: "Dai traumi al genio"

Chi era Caravaggio? Un uomo violento in un tempo di ordinaria violenza? O un pazzo vittima di una società del pregiudizio? O solo un geniale artista? Sono tante le luci e le ombre che avvolgono la conturbante figura di Michelangelo Merisi. E nelle luci e nelle ombre della mente è abituato ad addentrarsi Giovanni De Plato, psichiatra, già professore Unibo, che ha scavato nella vita e parabola dell’artista morto a soli 39 anni nel volume ’Caravaggio. La luce e il buio della mente (Scheiwiller)’: lo illustrerà oggi al Mast assieme Lorenzo Sassoli de’ Bianchi (ore 18.30). De Plato, che aveva già indagato vite illustri come quella di Evita Peron e Van Gogh, dà grande rilievo soprattutto l’età giovanile dell’artista.

"Questo libro – spiega – nasce dal mio interesse a indagare le (eventuali) buone ragioni per assolvere l’uomo dall’accusa d’infamanti crimini (omicidi) e per riscattarlo dal marchio di una malattia mentale invalidante (psicopatico). Accuse e diagnosi che hanno offuscato la sua grandezza". Parte importante del volume è dedicato primi vent’anni di Caravaggio, ricostruendo lo scorcio finale del Cinquecento e una Lombardia flagellata dalla peste. Proprio la morte del padre per l’epidemia del 1576-77 secondo lo psichiatra è causa di un trauma che segnerà la vita e il lavoro dell’artista. "Caravaggio perse anche nonno e zio a soli sei anni – spiega – e si ritrovò chiuso in casa (ai bambini non era permesso uscire di casa per l’emergenza) con una madre addolorata e i fratelli. Rimase molto colpito dai monatti e dal rosso delle loro vesti. Per questo dico nel libro che “venne al mondo senza lacrime“: non aveva tempo di piangere, doveva darsi da fare".

De Plato si trova in disaccordo con il critico d’arte Roberto Longhi "quando diceva che l’arte nasce dall’arte – prosegue De Plato –. Io invece mi rifaccio a Maurizio Calvesi che sostiene che l’arte nasce dalla vita". E da quella vita è possibile formulare un profilo psicologico dell’artista, mettendo in luce alcuni tratti (impulsività, introversione, irritabilità ad esempio), collegabili allo stile pittorico. E se La morte della vergine si associa all’Irriverenza, "contro l’accademismo", il tratto di Onnipotenza emerge nell’Amor vincit omnia. "Ci sono ancora oggi molti psichiatri e psicologi che attribuiscono svariate diagnosi a Caravaggio. L’una smentisce l’altra. Era un sociopatico o una personalità disturbata borderline? Mi sento di dire che queste categorie cliniche non rispondevano alle conoscenze scientifiche già del suo tempo ma alla sottocultura del pregiudizio popolare e del preconcetto accademico". La ’diagnosi’ di De Plato, infatti, è che il pittore fosse "un sommo genio, ma gli psichiatri non hanno una definizione e i tratti del genio li scambiano per disturbi mentali. E invece sono umana naturalità. Quello fra arte e follia è un binomio artefatto, il rapporto è fra genio e arte".

Letizia Gamberini