Carbonaro sposa il Pd: "Credo nel progetto"

Alessandra Carbonaro, ex deputata del Movimento 5 stelle, approda al Pd. Già passata al gruppo misto nel finale della scorsa legislatura, Carbonaro prenderà oggi la tessera al circolo del Fossolo, seguendo la strada tracciata sotto le Due Torri dall’ex assessore comunale Massimo Bugani, oggi in Regione. "Credo molto nel percorso avviato da Matteo Lepore e Federica Mazzoni a Bologna – spiega Carbonaro (foto) –, così come sono convinta che Elly Schlein stia facendo un ottimo lavoro". L’obiettivo politico, aggiunge la ex 5 stelle, "è quello di non lasciare indietro nessuno e di creare condizioni di equità, solidarietà e sostenibilità. "Io entro in punta di piedi in questo grande partito e cercherò fin da subito di dare il mio umile contributo – chiude Carbonaro – in modo particolare sui temi legati alle politiche culturali di cui mi sono sempre occupata, sia a livello professionale che a livello parlamentare".