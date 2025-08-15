Carbone (Csm): "Mafia calabrese molto presente a Bologna"

La ‘ndrangheta è "molto presente" a Bologna. E il sequestro del forno a San Pietro in Casale "ne è la prova". A dirlo è Ernesto Carbone (sopra sinistra), componente laico del Csm. "La ‘ndrangheta è a Bologna – afferma Carbone –, il sequestro a San Pietro in Casale, pagato un decimo del suo valore, è la prova purtroppo di tutto questo. Il forno era fittiziamente intestato alle figlie di Francesco Ventrici, boss della ‘ndrangheta e broker per l’acquisto di droga dei calabresi in Sud America". Nella provincia di Bologna, afferma ancora Carbone, "arrivano circa 50 chili di cocaina al giorno. La ‘ndrangheta non si fa vedere perché non agisce con la violenza, è dunque più difficile da individuare, ma è molto presente nel nostro territorio. E l’operazione di ieri ne è la prova".

"Le mafie cercano di infiltrarsi ovunque, anche nei luoghi più insospettabili. Il sequestro di un forno a San Pietro in Casale, a quanto pare riconducibile a un pregiudicato legato alla ’ndrangheta, dimostra che la criminalità organizzata è capace di penetrare anche nelle attività economiche di prossimità, quelle sotto casa, che vivono di fiducia e relazioni con la comunità". Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Francesco Critelli (nella foto sotto). Il consigliere annuncia un’iniziativa in Assemblea legislativa: "Presenterò un’interrogazione alla giunta per sapere quali azioni intenda mettere in campo, nei limiti delle proprie competenze, per rafforzare il contrasto alla presenza mafiosa, che purtroppo continua a estendersi anche nei nostri territori". L’Emilia-Romagna "non è un’isola felice e non è immune a della criminalità organizzata. A chiedere di tenere la guardia alta è Marta Evangelisti, capogruppo Fdi in Regione, che plaude al sequestro di un forno a San Pietro in Casale, nel bolognese. Ma avverte: quella vicenda "deve far riflettere. Non è una scoperta improvvisa: imprenditori, giornalisti e associazioni denunciano questa realtà da tempo. Che oggi si parli di ‘presa di coscienza’ da parte delle istituzioni regionali ci fa piacere ma al contempo dimostra un grave ritardo e una sottovalutazione sistematica del fenomeno", sostiene Evangelisti.