Carbone e il procuratore: "Il suo arrivo mi conforta: il cassiere di Messina Denaro ha fatto affari in città"

Bologna, 1 luglio 2025 – "L’arrivo di Paolo Guido come procuratore capo di Bologna è un’ottima notizia per la nostra città e la nostra regione, viste le forti infiltrazioni di ’ndrangheta e criminalità organizzata. Non dimentichiamo che, sotto le Torri, ha vissuto e fatto affari per anni il cassiere di Matteo Messina Denaro...". Ernesto Carbone, membro non togato del Consiglio superiore della magistratura, indicato da Italia Viva, mette sotto le lente due ordini di problemi: le infiltrazioni, come detto, ma anche sicurezza e legalità.

Ernesto Carbone è membro non togato del Csm, indicato da Italia Viva. È stato deputato del Pd, quando era segretario Matteo Renzi

Crede che a Bologna e in Emilia-Romagna il problema delle infiltrazioni mafiose sia grave?

"Parliamo di ’ndrangheta e mafia, per questo credo che con l’arrivo di Guido procuratore capo, vista la sua immensa esperienza, a partire dal fatto che è stato lui a catturare Matteo Messina Denaro, possa partire una nuova stagione. Non si tratta di un piccolo fenomeno, solo a Bologna ci sono quattro ’ndrine... E qui, sotto le Torri, ha vissuto per anni il cassiere di Matteo Messina Denaro, Antonio Messina, detto ’Solimano’ (nome di un imperatore ottomano, Solimano il Magnifico, ndr)".

Quale tipo di affari aveva a Bologna ’Solimano’?

"Messina, avvocato in odore di massoneria, investiva soprattutto in droga e slot machine, ma in città ha fatto anche grandi investimenti immobiliari... ".

Ma fino a quando è stato qui?

"Prima di essere arrestato in Sicilia pochi mesi fa abitava nella nostra città. Il fatto che chi gestiva la cassa del boss di Mazara abbia scelto le Torri per i suoi affari è decisamente inquietante".

Il problema infiltrazioni, oltre Bologna, riguarda anche il resto della regione, come abbiamo visto, ad esempio, dal maxi processo Aemilia?

"Diciamo che in ogni città dell’Emilia-Romagna c’è una forte infiltrazione di ’ndrangheta e mafia. Non dimentichiamoci che nel 2016 Brescello (Reggio Emilia) venne sciolto per mafia".

Quali sono i Comuni interessati?

"Tanti. Perché dove ci sono i soldi, chiaramente, la criminalità si espande. Giusto qualche esempio: a Bologna, come detto, ci sono quattro ’ndrine: Amato, Bellocco, Iamonte, Nicoscia; a Forlì Forastefano e Filippone; a Modena Dragone, Nicoscia, Mazzaferro e Cordì. A Maranello Cataldo e Dragone; a Parma Grande Aracri, Nicoscia, Vrenna-Bonaventura; a Fidenza, Brescello e Salsomaggiore Grande Aracri; a Ravenna Mazzaferro; a Conselice Bellocco; a Reggio Emilia Grande Aracri, Nicosia, Dragone, Vrenna-Bonaventura. A Rimini Vrenna, Pesce e Bellocco. Con queste premesse, da bolognese ed emiliano romagnolo, il fatto che Guido abbia diretto per dieci anni la Direzione distrettuale di Palermo e oggi sia qui mi conforta".

Bologna ha anche problemi di sicurezza e micro-criminalità?

"Eccome. Dal punto di vista della legalità ’quotidiana’ Bologna è peggiorata tanto. In alcune zone del centro o in Bolognina non ti senti sempre tranquillo a fare due passi. Non solo. Mi preoccupa tanto l’aumento dei reati commessi dai minorenni. Per questo insisto sulla necessità di affrontare il problema anche dal punto di vista culturale".

In che modo?

"È necessario, in questo momento, che Comune, Procura e forze dell’ordine si siedano attorno a un tavolo per affrontare il problema. Non è possibile che un ragazzo di 20 anni venga aggredito per il furto di un telefonino, che ci siano ancora case occupate o che il Cua occupi le aule universitarie".

Crede che alle Comunali 2027 oltre a cantieri e mobilità sarà la sicurezza il tema chiave?

"Certo. I cantieri del tram creano disagi, ma approvo la scelta dell’amministrazione di cambiare il volto della città. Il problema sicurezza va, però, messo in cima alle priorità. Il rischio è che Bologna diventi come Milano: si esce dalla stazione centrale e si percepisce subito un senso d’insicurezza".

Il suo incarico nel Csm scade nel 2027, tornerà in politica?

"Lo scopriremo solo vivendo...".