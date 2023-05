Carbonesi e l’ingorgo in via Irnerio I sindacati: "Weekend insostenibili"

"Carbonesi chiusa? Nulla è migliorato rispetto a un mese fa. E in via Irnerio l’ingorgo dei bus è sempre insostenibile nei weekend, è un problema storico che è ancora lì". "Tutto si può migliorare, possiamo capire i disagi, ma sarebbe controproducente tornare indietro: la chiusura alle auto nei weekend ha migliorato la vivibilità, c’è meno smog". Due posizioni, non in conflitto tra loro, che spiegano bene come la decisione di sperimentare la pedonalizzazione di via de’ Carbonesi divida la città. Punti di vista: prima i sindacati, poi il movimento ‘Cinnica’. Da una parte i problemi del trasporto pubblico, dall’altro l’esigenza per residenti e non di avere un centro-città con l’aria più respirabile. Più in linea, come dicono loro, con le svolte di ‘mobilità dolce’ che si stanno prendendo nelle maggiori città europee. Al Comune la matassa da sbrogliare, se deciderà di andare avanti con i fine settimana a piedi tra via Farini e via Barberia.

I SINDACATI

"Con la manifestazione dei sindacati in piazza Maggiore, sabato, abbiamo toccato l’apoteosi: via Irnerio chiusa e bloccata, via de’ Carbonesi chiusa, autobus impigliati nei viali – spiega Max Colonna di Uil Trasporti –. Che dire, va trovata una soluzione su via Irnerio perché con i bus deviati tutti là è insostenibile. Carbonesi fatta così senza trovare una soluzione su via Irnerio non funziona. E servono più vigili in strada". Andrea Matteuzzi di Filt-Cgil. "Via Irnerio ha quel problema da decenni e va risolto, nulla migliora e siamo ancora lì, con i bus inchiodati in via Alessandrini – sottolinea –. Servono agenti della Polizia Locale che regolino il traffico, il Comune lo sa. Via de’ Carbonesi? Noi non abbiamo avuto notizie di particolari criticità nei weekend con la deviazione dei bus". "Bisogna discutere di queste chiusure, con Carbonesi chiusa via Irnerio è sempre più un collo di bottiglia – spiega Aldo Cosenza di Fit-Cisl –, con ricadute sensibili sui carichi di lavoro degli autisti e sui viaggi complicati dei passeggeri".

GLI ATTIVISTI

Per Cinnica parla Agathe Gillet. "Credo che ci voglia un altro po’ di tempo per dare giudizi, è presto – spiega l’attivista –. Capico i disagi, ma secondo noi non avrebbe senso tornare indietro su via de’ Carbonesi. Piuttosto, avrebbe senso migliorarne la fruizione". Come? "Beh, una famiglia deve avere uno stimolo per frequentare la via, oltre al passaggio. Si potrebbe renderla più bella innanzitutto, come ha suggerito qualche commerciante, e poi si potrebbero mettere dei giochi, anche delle pitture per terra. Insomma, si può dare alla strada una personalità nuova. Alle persone serve tempo per abituarsi".