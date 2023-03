Carboni (Cotabo): "Nostra manifestazione indecente? Santori inopportuno"

"Le dichiarazioni di Mattia Santori sono assolutamente inopportune. Piazza Maggiore è di tutti i bolognesi, è stata utilizzata per un sacco di manifestazioni con caratteristiche diverse e quasi nulla è mai stato detto. Quindi dire che è indecente il fatto che tante persone segnalino alla pubblica amministrazione un disagio o un malessere rispetto alla difficoltà a lavorare, mi sembra esagerato". Il giorno dopo la protesta dei taxi, il presidente di Cotabo, Riccardo Carboni, replica alle parole del consigliere comunale Pd, Mattia Santori, che ha definito "indecente" l’aver riempito di auto piazza Maggiore con clacson suonati a ripetizione. In ogni caso, "Santori non è un nostro interlocutore, noi abbiamo l’assessore competente, il sindaco, e nell’ultima occasione abbiamo avuto il direttore generale", taglia corto Carboni. La distanza con il Comune rimane, però: "In questa fase pare sia difficile arrivare a una mediazione, ma noi ci siamo".

Anche il sindaco Matteo Lepore prende a suo modo le distanze da Santori: "È uno sciopero e quindi va rispettato". Ma tiene la posizione con la controparte: "Se chiediamo ai bolognesi se preferiscono aumentare le tariffe o migliorare il servizio, penso che sceglierebbero la seconda opzione"