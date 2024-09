Carboni: "La mia indagine umana"

Roberto Carboni è da oggi di nuovo in libreria con un noir intitolato Il mistero di Villa Lamento (Newton Compton) e per la prima volta dà vista a un personaggio caratterizzato da una serialità di cui lo scrittore bolognese sentiva la necessità. Ma è un giornalista e non un ispettore, non un commissario, si chiama Paul Cialdini, è italoamericano, si muove nella Bologna del 1968, molto politicizzata, uno spazio temporale che ha voluto per il solco di storia che rappresenta, anche se lui non l’ha vissuto personalmente, essendo nato proprio in quell’anno. Ma tutta quell’epoca è entrata nella sua educazione sentimentale.

Carboni, come ha lavorato su questo nuovo romanzo?

"Ho lavorato in maniera completamente diversa dai precedenti romanzi, circa una quindicina, il penultimo due anni e mezzo fa. Ho preso coscienza del fatto che mi piace scrivere storie per far divertire le persone, inteso nel senso di far palpitare, emozionare le persone".

Divertire è un verbo che pare non andare d’accordo con mistero, noir, giallo.

"In Italia sembra che tutto debba essere arte, alto, invece il mio approccio alla sceneggiatura, soprattutto dopo lo scambio con una cara amica sceneggiatrice televisiva, è cambiato. Ho avvicinato le tecniche di scrittura per il cinema, la retorica, la drammaturgia e tutto nasce per far piacere al pubblico, quella che in America si chiama l’industria dell’intrattenimento. Che poi anche nel corso della storia letteraria, questo concetto ha creato capolavori proprio in termini di struttura".

Cosa ha messo a punto?

"Una storia con una base noir e molto intensa, con una struttura fortemente gialla dove c’è un’indagine rigorosa, per cui tu lettore sei come su una scala mobile che ti porta da un punto all’altro e devi aspettare, ti verrà spiegato tutto. Per di più condito da un’atmosfera gotica, perché il gotico ti obbliga a scrivere bene".

Ciliegina sulla torta, il personaggio Paul Cialdini, chi è?

"Un giornalista nel 1968, periodo in cui non c’era molta simpatia da parte delle forze dell’ordine per i cronisti e in effetti tratteggio una polizia che lo prende anche in giro. Nella storia si troverà sulla scena del crimine mentre cerca di riprendere in mano la sua vita in una vallata dell’Alto Adige, dopo un episodio molto drammatico. Si parla di un mostro alto più di due metri e con 50 di scarpe che uccide delle ragazze. Cialdini è un uomo molto empatico, una vita complessa alle spalle e io volevo proprio un romanzo d’indagine umana più che d’indagine fine a se stessa".