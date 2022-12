Carcere del Pratello a Bologna: emergenza continua. Summit al ministero dopo le rivolte

CARCERE MINORILE DEL PRATELLO

"Una stanza l’abbiamo recuperata, l’hanno ritinteggiata i ragazzi stessi. Per le altre stiamo lavorando, sono già venuti idraulici ed elettricisti, per gli interventi di ripristino. Oggi sembra che la situazione sia rientrata. Vedremo". Il direttore dell’istituto penitenziario minorile del Pratello, Alfonso Paggiarino, non ha perso tempo. Dopo il caos della scorsa settimana, con tre stanze danneggiate dagli incendi appiccati dai giovani detenuti, Paggiarino ha partecipato, ieri mattina, a una riunione al ministero della Giustizia con tutti gli altri direttori dei minorili d’Italia, per fare il punto sulle proteste, le rivolte e le evasioni che in questi giorni stanno agitando tutti gli istituti della penisola. Un summit sull’emergenza che, da nord a sud, sta attraversando i minorili, "un po’ come è accaduto all’inizio della pandemia con le rivolte nelle carceri, anche in questo caso ci sono state proteste a catena, a livello nazionale", spiega il direttore del Pratello, che ha anche voluto ringraziare per l’interessamento il viceministro Galeazzo Bignami, in visita lunedì al Pratello accompagnato dal senatore Marco Lisei. Bignami, appena terminato l’incontro, ha subito contattato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove per far presente le criticità emerse dal colloquio e sollecitare una soluzione tempestiva, per evitare ulteriori disordini all’interno del Pratello. Dove, a ieri, i giovani detenuti erano scesi a 37 (la scorsa settimana erano 49), trasferiti la maggior parte nell’istituto di Bari. Nel carcere pugliese dovranno essere collocati anche eventuali nuovi giunti del Triveneto, visto che l’istituto bolognese non è in grado, in questo momento, di accoglierli.

Tra i problemi del Pratello c’è infatti anche questa circostanza: che all’istituto bolognese vengono destinati non solo i minorenni arrestati in Emilia-Romagna, ma anche nelle Marche e nel Triveneto. "Per sgravare un po’ il Pratello è opportuno riaprire il carcere di Treviso e stiamo lavorando affinché questo accada nei tempi più brevi", dice ancora Paggiarino. Che ha bene presenti le carenze di organico con cui bisogna ogni giorno rapportarsi nell’istituto minorile che guida: "La sera dovrebbero essere al lavoro almeno nove agenti – dice –. Ma tra carenze strutturali di organico, diritto alle ferie e alle 104, e pure malattie, visto che siamo decimati dalle influenze, alla fine gli agenti al lavoro sono circa la metà". Ed è proprio nelle ore serali che si scatenano i disordini, come quelli della scorsa settimana. Disordini nati da scuse pretestuose: in questo caso, dal malcontento per il trasferimento di un compagno di cella a Bari. Ma al Pratello l’emergenza è anche legata alla presenza di giovani adulti, detenuti fino a 25 anni di età che condividono gli spazi con ragazzini di 15 o 16 anni. Una scelta fortemente criticata anche dai sindacati quella di aprire un secondo piano dell’istituto alla reclusione dei maggiorenni, raddoppiando così il numero di detenuti, ma non l’organico di poliziotti. Sul punto, allo studio del Governo c’è anche il ripristino del limite di età, per i minorili, a 21 anni. In attesa delle mille assunzioni oltre il turn over messe a bilancio nel quadriennio 2023-27, nell’incontro al ministero ieri si è deciso di organizzare gruppi di lavoro per studiare strategie di intervento per tamponare l’emergenza. "In un mesetto ripristineremo la situazione – conclude il direttore –, ma per andare avanti servono soluzioni durature".

Nicoletta Tempera