Si impicca in carcere alla Dozza: giovane salvato dagli agenti

Bologna, 15 gennaio 2024 – Il sovraffollamento, le condizioni ai limiti in cui versa, in particolare, il padiglione Giudiziario della Dozza, questa mattina hanno rischiato di mietere un’altra vittima. Un giovane detenuto tunisino che stava tentando di suicidarsi è stato salvato in extremis dai poliziotti della penitenziaria, intervenuti prontamente e provvidenzialmente.

Il ragazzo, come informa il sindacato Sappe, "si stava impiccando con le lenzuola. Gli agenti, nel corso del consueto giro di controllo, si sono accorti dell'insano gesto dell'uomo e lo hanno tratto in salvo. Quanto accaduto – affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Borrelli, vice segretario regionale – dimostra quanto sia importante la presenza degli agenti nei reparti detentivi e, in particolare, nelle sezioni. Ricordiamo che la polizia penitenziaria, ogni anno, salva la vita a circa 1.700 detenuti che tentano il suicidio. Chiediamo che i colleghi che sono intervenuti e che hanno salvato la vita al detenuto vengano adeguatamente ricompensati, secondo quanto prevede il regolamento”.