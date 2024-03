Carcere duro e riabilitazione. Cosa succede dietro le sbarre

Si svolgerà venerdì 22 marzo alle 21 presso Cellulosa, mercato, arte e cucina, all’ex cartiera di Lama di Reno, un dibattito sulle condizioni delle carceri in Italia. Parteciperanno Alessandro Bergonzoni, l’Associazione Antigone, impegnata per i diritti e le garanzie nel sistema penale e lo psichiatra Mattia Masotti. Modera Marco Tamarri.

"E’ un incontro voluto fortemente perché negli ultimi anni stanno arrivando dei segnali importanti con l’aumento del numero dei suicidi nelle carceri – spiega Valentina Franco, presidente della Consulta del turismo e della cultura del Comune di Marzabotto che con l’amministrazione ha organizzato l’evento –. In particolare bisogna mantenere alta l’attenzione sul 41bis, che dispone il regime detentivo speciale del carcere duro. Un dibattito diventato attuale in particolare dopo il caso di Alfredo Cospito che per mesi ha portato avanti uno sciopero della fame contro l’applicazione del carcere duro nei suoi confronti. Il rischio è quello di un aumento della mentalità repressiva e poco comprensiva. L’altro è percepito come il nemico".

"Occorre pensare il carcere – conclude Valentina Franco – come un momento di recupero e non come un momento punitivo. La maggior parte dei carcerati non ha compiuto reati di sangue e non serve il carcere duro. Di esempio devono essere le esperienze che aiutano il detenuto nel suo percorso, quali l’arte in carcere e le varie esperienze creative: è un mondo che può interagire con quello che è fuori".