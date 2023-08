Carcere del Pratello sovraffollato, a Bologna l’attacco del sindacato: "Ora stop ai nuovi ingressi"

Bologna, 26 agosto 2023 – Nel carcere del Pratello l’estate si fa sentire. Dopo le problematiche legate al sovraffollamento alla Dozza, anche l’istituto penale minorile sta patendo a causa della carenza di personale dovuta al periodo di ferie e, anche qui, al sovrannumero di detenuti, che sono attualmente 46 e cioè sei in più rispetto alla capienza massima prevista. A denunciare la situazione è il sindacato di polizia penitenziaria Fp Cgil, con i rappresentanti Salvatore Bianco e Antonino Soletta. In particolare, il sindacato segnala "l’ennesima situazione di grave sovraffollamento della struttura", dove "a rendere ancora più difficile la situazione c’è la grave carenza di personale, anche socio educativo, ridotto al minimo in pieno piano ferie estive".

L'interno di un carcere (foto di repertorio)

Una situazione che, lamentano gli agenti, "sta creando notevoli difficoltà nella quotidiana gestione delle varie attività all’interno dell’istituto. Rispetto a questo non possiamo esimerci dal segnalare che nulla è stato fatto dall’ amministrazione per alleviare la situazione già rappresentata recentemente e che questa è ulteriormente peggiorata nell’istituto".

Fortunatamente, si prosegue da Fp Cgil, "non si stanno registrando al momento situazioni di criticità, ma chiaramente la situazione è allarmante e permangono le difficoltà".

I giovani detenuti, in questo momento, sono equamente divisi tra 23 minorenni e altrettanti maggiorenni. Un altro problema nell’organizzazione delle giornate estive, in cui la calura riduce anche le possibilità di stare all’aperto, è anche la mancanza di abbastanza televisori per tutti, spiegano ancora dal sindacato.

In conclusione, "ci auspichiamo che la situazione descritta venga affrontata con urgenza dall’amministrazione e a tal proposito chiediamo l’immediato stop agli ingressi di nuovi giunti e il conseguente sfollamento della struttura". Una misura estrema, quest’ultima, già adottata in alcune giornate di questi mesi estivi anche alla Dozza, per i detenuti adulti. "Si chiede inoltre l’urgente incremento dell’organico di polizia penitenziaria in carico alla struttura, vista l’imminente ripresa di tutte le attività istituzionali, dopo la fine della stagione estiva", chiudono Bianco e Soletta.

f. o.