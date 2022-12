Carceri minorili, lettera del sindaco "Il governo ci coinvolga nelle attività"

Una lettera aperta, per chiedere che i Comuni venano coinvolti per le attività degli istituti penali minorili. L’ha inviata il sindaco Matteo Lepore, dopo i disordini al Pratello e al Beccaria di Milano, alla premier Giorgia Meloni e al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "Metto a disposizione il Comune di Bologna – si legge –, da anni luogo di impegno e sperimentazione nel campo dei progetti educativi e culturali dentro e fuori gli istituti penali minorili. Lo faccio con spirito di collaborazione e la consapevolezza che una città da sola non può risolvere un problema enorme e di livello nazionale. Allo stesso tempo, sento l’urgenza morale, prima ancora che politica, di non abbandonare una generazione". Lepore propone al governo un "patto di collaborazione" che si occupi della questione nel suo complesso: "affrontiamo un problema di sovraffollamento e di carenza di agenti – dice – ma andiamo anche oltre. Raddoppiare in pochi mesi la presenza di ragazzi detenuti in molti istituti, senza aumentare il numero di educatori, operatori e agenti di polizia, è stata una scelta incauta che ha lasciato sulle spalle di tutti un peso enorme da gestire. Servono un’educazione fatta di cuori e di mani che si esercitano. Mettiamoci risorse, idee e impegno. Io sono pronto a mettere da parte le nostre distanze politiche perché credo che le nuove generazioni ci salveranno".

La dichiarazione di intenti del primo cittadino arriva subito dopo lo scambio di accuse reciproche tra maggioranza e opposizione sulla visita nell’istituto bolognese del viceministro Galeazzo Bignami e del senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei. "Il Governo di cui fanno parte – scrivono in una nota i consiglieri di maggioranza Mery De Martino, Michele Campaniello, Detjon Begaj, Simona Larghetti, Giacomo Tarsitano, Mattia Santori e Siid Negash – è lo stesso che sta chiedendo al Dipartimento di giustizia minorile risparmi di almeno 331.583 euro per il 2023, 588.987 per il 2024 e 688.987 all’anno dal 2025". I consiglieri sottolineano come sia necessario "aumentare le risorse economiche e il personale dedicato, sia penitenziario che dell’area educativa, aprire nuove strutture e privilegiare le accoglienze in comunità, soprattutto per minori con problemi di salute mentale". Critiche che Fratelli d’Italia rispedisce al mittente. "L’unico risultato di tutto questo parlarsi addosso del centrosinistra – replica il capogruppo FdI Stefano Cavedagna – è una gestione disastrosa alla quale stiamo lavorando per porre rimedio: il Governo ha già sbloccato i lavori fermi da un decennio al Beccaria e si sta adoperando per superare la normativa che consente ai minori di 25 anni di stare negli istituti minorili. Verrà poi potenziata la polizia penitenziaria, come previsto in finanziaria, con 1.414 nuove assunzioni in quattro anni". Per questo il consigliere comunale punta il dito contro "la ridicola arroganza che continua a dimostrare il Pd, che con i suoi alleati ha creato il problema e ora pensa di essere parte della soluzione".

n. t.