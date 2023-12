Carciofo violetto di San Luca e zafferano. Le sfide e la passione di tre amici

Bologna, 1 dicembre 2023 – Cosa unisce una produzione ultra locale come il Carciofo violetto di San Luca e una dal sapore molto più esotico come lo zafferano? La risposta si trova a Castel de’ Britti, alle porte di San Lazzaro di Savena. Troviamo proprio qui, nel paesaggio bucolico e agricolo della valle dell’Idice Andrea Querzé, Alessandro Fazioli e Christian Greco: tre amici che per passione si dedicano al Podere Castel de’ Britti all’interno del Parco dei gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, territorio di recente consacrato dall’Unesco. Questa piccola realtà è davvero particolare perché si coltiva quel carciofo violetto, tardivo, che rischiava di scomparire del tutto a partire dalla gelata degli anni Trenta – e oggi presidio Slow Food anche grazie all’impegno dell’azienda agricola – e allo stesso tempo si viaggia lontano sulla scia dello zafferano. È proprio questa l’ultima sfida dei tre produttori, che si raccontano nella puntata odierna del nostro podcast gratuito il Resto di Bologna.

IL PODCAST

Tutto è cominciato quando Querzè, parrucchiere ha iniziato interessarsi a questi particolari carciofi trovati nel campo di famiglia, così dolci anche mangiati crudi da attirare la sua attenzione. È così iniziato un vero e proprio salvataggio del violetto di San Luca che – grazie all’unione di cinque produttori della provincia di Bologna – oggi è stato completamente riscoperto dalla ristorazione e dai clienti. Così come lo zafferano, che piano piano sta entrando nei menù. Greco, affascinato qualche tempo fa da una distesa di fiori viola a Città della Pieve, decise di provare a portare questa complessa e delicata coltivazione proprio ai piedi dei calanchi: coltivazione che si è subito ben adattata all’ambiente, "pur fra le incertezze date dal cambiamento climatico e la cura manuale e maniacale". Anche grazie a un ingrediente in più: la passione di tre amici che si dedicano alla campagna nel tempo libero.