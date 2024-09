Cardi e il suo grido alle nazioni: "La nostra voce sembra muta"

di Massimo Selleri

MARZABOTTO (Bologna)

Valter Cardi si commuove più volte nel leggere il suo discorso che apre le orazioni dell’80° anniversario dell’eccidio di Monte Sole. Il presidente regionale del Comitato delle Onoranze ai Caduti di Marzabotto porta lo stesso nome di un suo parente che venne ucciso dai militari tedeschi anche se aveva solo 14 giorni e non poteva di certo rappresentare un pericolo per quell’impero germanico che non si rassegnava all’inevitabile capitolazione.

Per chi porta dentro di sé il dolore di quelle inutili esecuzioni vedere insieme il capo di stato italiano insieme a quello tedesco suscita quella mescolanza di emozioni anche discordanti di chi prova a perdonare, ma non vuole dimenticare. "La prima volta che un presidente italiano e uno tedesco si sono incontrati a San Martino era il 2002 – ha spiegato Cardi –, quando il presidente tedesco Rau chiese scusa a Ciampi per le vittime italiane uccise dai nazisti. Quella visita nel 2002 fu un grande gesto di riconciliazione. Anche il Presidente Mattarella è già stato qui nel 1992 quando era un deputato e a lui diciamo bentornato".

Tutta la giornata viaggia su due concetti: perdonare non significa dimenticare e il ricordo è la via più sicura – se non l’unica – per evitare che quell’orrore si ripeta. Per questo passeggiando per Marzabotto sono diversi i punti in cui è possibile vedere una fotografia che richiama all’eccidio o ai suoi successivi anniversari. "Qui la memoria di ciò che è stato resta il fondamento di quel mai piu. Oggi la nostra memoria è un grido alle nazioni di tutto il mondo, anche se la nostra voce sembra ormai muta o non ascoltata. Cito Gino Strada che disse: credo che la nosta vera liberazione non sia stata solo dalla oppressione nazifascista, ma anche dalla guerra. Dobbiamo riconoscere che da questo punto di vista abbiamo perso. Perché le guerre continuano. Ci sono stati più di 250 conflitti dalla fine della seconda guerra mondiale e ci sono dittature che la considerano essenziale per conservarsi. Il nostro obiettivo resta sempre quello di trasmettere ai ragazzi la lezione di Monte Sole. Ogni giorno dobbiamo costruire la pace. Noi non abbiamo mai coltivato sentimenti di odio e di vendetta".