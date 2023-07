Cardinal Zuppi, "Tanto da Fare, da Amare" in Ricordo di Giusi e Chiara

"Carissimo Enzo, come ti diceva sempre Giusi hai tanto da fare, da amare, per Chiara e per lei". Il cardinal Zuppi ieri mattina era a Roma dove ha incontrato il Papa e dalla capitale con una telefonata al parroco don Franco Govoni aveva spiegato la sua impossibilità di partecipare al funerale, ma anche il suo desiderio di stare vicino a tutta la comunità nuovamente ferita per questo lutto e soprattutto a papà Vincenzo. Al quale si è rivolto direttamente facendo seguito al colloquio telefonico "hai detto che ti sembra di ‘vivere in un incubo’. E’ vero! Siamo fatti per la vita e vogliamo e pensiamo che questa non finisca. Poi ci scontriamo con la fine. E con tanto dolore, che sembra non ce la possiamo fare, tanto ci fa male. E quando si ama fa davvero tanto male che il sole si spegne e non scalda più", ha scritto il vescovo di Bologna raccontando poi che "la prima volta che ho incontrato Giusi era una leonessa ferita. Ferita a morte, Quante domande e quanta rabbia verso tutti e verso Dio. Poi siete venuti da me. Tante lacrime tue, sue, mie. Mi ha sempre colpito che anche Gesù piange, e poi ci consola, perché sente la gioia e vede una luce che illumina tutto. Ecco Giusi aveva trovato la luce... me lo aveva scritto: ‘Ho capito che Dio non litiga con nessuno e che dovevo fare pace con me stessa... ho visto Chiara seduta su un muretto e mi sorrideva’... Quando vi sposaste Giusi si commosse perché le avevo scritto che in pieno giorno risplendono le stelle e che ce n’era una che non riusciva a stare ferma tanto era contenta... il male non può spegnere la luce dell’anima".