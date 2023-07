Cardinale Zuppi, "Cercheremo di fare la nostra parte per evitare problemi in Ucraina e Africa" Il cardinale Zuppi spiega come papa Francesco stia cercando di raggiungere una pace giusta e sicura, mandando in missione prima a Kiev e poi a Mosca. Per celebrare il decimo anniversario della visita di Francesco a Lampedusa, Zuppi spera di evitare problemi legati al trasporto del grano ucraino in Africa.