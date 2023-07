Cardinale Zuppi, "La democrazia non si impone con le armi"

(...) "Se diminuisce la disponibilità di questo cereale il suo prezzo aumenta e inevitabilmente ci sono meno persone che possono permetterselo. Tutto questo vuol dire fame e per i più sfortunati la mancanza di un futuro". La difesa dei più deboli è la molla che ha fatto scattare la missione in Russia e Ucraina. "Siamo molto preoccupati per le vittime – spiega Zuppi –. Insieme a Papa Francesco e alla Segreteria di Stato nei prossimi giorni rifletteremo su quanto abbiamo ascoltato a Kiev e a Mosca. Per questo motivo non abbiamo ancora un disegno che possa dare un contributo all’apertura di un negoziato. Siamo molto interessati alla questione umanitaria e alla difesa della vita degli innocenti, a partire dai più piccoli. Cerchiamo una strada perché la violenza si fermi". Le parole sono dosate e lasciando intendere come non sia la "via del più forte" la strada da seguire per arrivare alla pace. "Tutte le volte che la democrazia è stata imposta abbiamo assistito ad un disastro. La democrazia va vissuta e testimoniata, ma non la si può imporre. La logica delle armi è una logica sbagliata perché presuppone un vincitore e un vinto e questo è un concetto lontano da quello di una pace giusta".

Massimo Selleri