Cardinale Zuppi rende omaggio alla statua dell'Immacolata in piazza Malpighi

Nonostante la pioggia ieri pomeriggio parecchi fedeli hanno accompagnato il cardinale Matteo Zuppi nella consegna di un omaggio floreale alla statua dell’Immacolata in piazza Malpighi. "Questo nostro essere qui nella giornata in cui festeggiamo l’Immacolata Concezione – spiega l’arcivescovo – dimostra quanto sia importante la presenza di Maria nella nostra vita. Il messaggio che ci consegna è quello di sentirci uniti nelle tante difficoltà: quelle che viviamo quotidianamente, quelle straordinarie, quelle che incombono, come la guerra. Dobbiamo sempre sentirci uniti e Maria è una madre che ci fa sentire quell’odore di casa e di familiarità che tutti noi dobbiamo poi provare a vivere quotidianamente".

Tradizionalmente il mazzo di fiori viene poi posizionato dai vigili del fuoco tra le braccia della Madonna. La statua poggia su una colonna alta 46 metri e questa operazione evocativamente rappresenta come la Beata Vergine unisca il cielo alla terra. "Dobbiamo fare un grande ringraziamento ai vigili del fuoco sia per questo servizio che per il loro impegno durante il trasporto della Madonna di San Luca e per quello che fanno tutti i giorni, perché quando c’è da correre sono sempre straordinariamente pronti. Riescono a unire la rapidità con la preparazione, sebbene queste due cose facciano fatica a stare insieme. Normalmente chi fa le cose rapidamente combina dei pasticci, mentre loro abbinano la capacità di fare subito, con la professionalità che quotidianamente vediamo".

L’assessore comunale ai Lavori pubblici Simone Borsari ha rappresentato l’amministrazione che governa la città.