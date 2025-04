Cardinale Zuppi, visita lampo in curia a Bologna: “Sono in apnea, peggio di Maiorca”

Bologna, 24 aprile 2025 – Visita lampo a Bologna per Matteo Zuppi. Il cardinale di Bologna e presidente della Cei, tra i ‘papabili’ del dopo Francesco, è arrivato stamattina in Curia (video), via Altabella, per una riunione con i sacerdoti della città, già programmata da tempo, presente anche il vicario generale della diocesi monsignor Stefano Ottani. Tra gli impegni della Curia, in questi giorni, è definire i dettagli della discesa in città della Madonna di San Luca.

L'arcivescovo Matteo Zuppi durante i recenti riti pasquali che ha officiato a Bologna: poco dopo è partito per Roma (fotoSchicchi)

L’arcivescovo - che ieri ha reso omaggio a Papa Francesco e celebrato la messa in suffragio del Pontefice a San Pietro ricordando gli insegnamenti di Bergoglio “che ci ha indicato la strada” - non ha ha voluto parlare del futuro. “Non ne voglio parlare, sono in apnea. Sono peggio di Maiorca”, il campione mondiale di apnea, ha detto con una battuta, salutando i parroci arrivati per il summit.

Per il resto, saluti e strette di mano, prima della riunione. “Don Matteo sarà il futuro Papa? Preghiamo per lui…”, le parole dei sacerdoti prima della riunione in Curia.

Zuppi parteciperà al funerale di papa Francesco e al Conclave che eleggerà il nuovo pontefice: si svolgerà tra i 5 e il 10 maggio. Il cardinale di Bologna è tra i 135 cardinali elettori che sceglieranno il nuovo nome nel segreto della Cappella Sistina.