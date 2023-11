Cardiologi in azienda: screening gratis ai dipendenti della Coswell

Bologna, 30 novembre 2023 – Screening cardiologici, eseguiti da medici dell'Ausl, per i dipendenti di una azienda bolognese. Lo prevede l'intesa siglata dall'azienda sanitaria di Bologna e dalla Coswell spa di Funo di Argelato.

L’obiettivo? Fare prevenzione, promuovere corretti stili di vita e ridurre di conseguenza le liste d’attesa. E così i medici della cardiologia della Pianura, fuori dall'orario di lavoro, in forma volontaria, eseguiranno gli accertamenti gratuiti rivolti agli oltre 350 dipendenti. Insomma l'Ausl di Bologna entra direttamente in fabbrica con i suoi cardiologi per fare esami e screening.

Come detto il primo esperimento è con la Coswell di Funo: è qui che l'equipe di Cardiologia dell'ospedale di Bentivoglio, diretta da Gianfranco Tortorici, da qualche settimana sta entrando per eseguire controlli cardiologici gratuiti agli oltre 350 dipendenti dell'azienda.

Ad oggi, spiega il direttore risorse umane di Coswell, Alessandro Ferrari, “oltre il 60% ha aderito al progetto. E' un'iniziativa che dovremmo ripetere ciclicamente”.

I cardiologi dell'Ausl coinvolti (una ventina) prestano il loro servizio fuori dall'orario di lavoro, come forma di volontariato. "E' bello uscire dall'ospedale – testimonia il dottor Tortorici - è una proposta che abbiamo accolto con entusiasmo”.

Soddisfatto il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon. “Si tratta di progetto innovativo – spiega - un vero e proprio patto per la promozione della salute della comunità, dei cittadini e anche negli ambienti di lavoro. E anticipando eventuali problemi di salute, possiamo riuscire anche a non generare liste d'attesa”.

Soddisfatta anche Erika Ferranti, sindaca di Bentivoglio e presidente del comitato di Distretto pianura est, che sottolinea “la capacità di innovazione” di questo progetto e "il legame con il territorio" dimostrato dall'impresa.

"C'è una fiducia reciproca - commenta Ferranti- che speriamo generi altra fiducia anche in altre imprese". Dello stesso auspicio è Bordon. "Speriamo di poter stringere ulteriori alleanze con altre aziende”, dice il direttore dell'Ausl. L'accordo è stato presentato, e firmato, questa mattina nella sede dell'azienda sanitaria di Bologna.

La Coswell, dal canto suo, effettuerà donazioni liberali in strumenti tecnologici o borse di studio a favore della prevenzione cardiologica.