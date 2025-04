Career day 2025 dell’Università di Bologna: quando è e come partecipare

Bologna, 1 aprile 2025 – Torna martedì 8 aprile dalle 9.30 alle 17 il Career day dell’Università di Bologna. L’evento di quest’anno, giunto alla sua tredicesima edizione, si terrà al Padiglione 33 di Bologna Fiere e avrà lo scopo di mettere in contatto importanti realtà aziendali con laureandi e laureati dell’Alma Mater.

Cos’è il Career Day: chi può iscriversi

Il Career day è una delle principali fiere del lavoro organizzate da un’università italiana. Quest’anno saranno 175 le aziende nazionali e multinazionali interessate a presentarsi per ricercare e incontrare i laureandi e laureati dell'Università di Bologna iscritti all’ultimo anno delle lauree triennali, alle lauree magistrali, agli ultimi due anni delle lauree a ciclo unico, laureati di tutti i cicli da non oltre 36 mesi, iscritti ai master dell’Ateneo, diplomati/e ai master da non oltre 24 mesi, dottorandi e dottori di ricerca dell’ultimo ciclo.

Come partecipare

Per partecipare è necessario iscriversi con le proprie credenziali istituzionali e inserire il proprio curriculum in formato pdf. Una volta completata l'iscrizione riceverai una mail automatica di conferma con i dettagli per accedere al padiglione.

Le iniziative del Career day

Le aziende illustreranno ai partecipanti informazioni sugli sbocchi occupazionali, le opportunità e modalità di inserimento e raccoglieranno candidature. Inoltre nella giornata sarà possibile partecipare a 20 workshop aziendali nei quali saranno fornite utili informazioni rispetto alla cultura aziendale, ai profili ricercati e alle modalità di candidatura. Gli iscritti in più potranno caricare sulla piattaforma i loro curriculum e incontrare agli stand i referenti risorse umane e i manager.

Le aziende presenti e i profili più richiesti

Oltre il 70% delle aziende presenti al Career day di Bologna Fiere, ha almeno una sede in Emilia-Romagna. Rispetto ai settori di attività economica il 55% riguarda il settore dei servizi avanzati (tecnologie dell’informazione e della comunicazione, consulenze ingegneristiche e manageriali, servizi professionali, bancari e assicurativi) il restante 45% appartiene al settore manifatturiero (alimentare, meccanica, meccatronica, elettronica, tessile, chimica e farmaceutica). La maggioranza dei profili professionali richiesti dalle aziende sono nell’ambito delle lauree Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) ed Economia. Non mancano comunque posizioni anche per profili di diversi ambiti disciplinari, tra cui giurisprudenza, scienze politiche, lingue, psicologia e scienze agro-alimentari.

Le novità del Carrer day 2025

Quest’anno per la prima volta a partecipare all’evento ci sarà anche Art-Er con uno stand dedicato al progetto “Talenti Emilia-Romagna”, con l’obiettivo di far conoscere i servizi gratuiti che i Comuni dell'Emilia-Romagna offrono ai giovani talenti.