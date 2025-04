Career Day: giovani, lavoro e università

Venti workshop aziendali per ottenere consigli su profili ricercati e modalità di candidatura, possibilità di caricare il proprio curriculum vitae sulla piattaforma, servizi di job placement e orientamento. Questo e molto altro è stato il Career Day 2025 tenutosi al padiglione 33 di BolognaFiere. Centosettantacinque le aziende presenti, di cui oltre settanta della Regione. Il 55% delle realtà aziendali fanno riferimento al mondo dell’informazione e della tecnologia della comunicazione, dei servizi bancari e assicurativi; il restante 45% afferisce all’area meccanica, tessile, chimica e farmaceutica. Tra i profili più ricercati rientrano i laureati in materie Stem ed economiche. Tra i profili ricercati anche i giuristi, e i laureati in scienze politiche lingue, psicologia e scienze agroalimentari. Quest’anno è stata presente anche Art-Er, la società consortile regionale, che si dedica a aiutare i giovani che vogliano aprire una propria attività in Emilia-Romagna.

"L’università ha sempre più bisogno –ha commentato il rettore dell’Alma mater Giovanni Molari– di prestare attenzione allo sviluppo produttivo e quindi alle imprese del territorio non solo in ambito manifatturiero, ma anche di tipo Ict o tecnologico, in gran parte rappresentato dalle imprese presenti in fiera. La ricerca oggi deve trovare sempre più strategie di diversificazione, un rapporto stabile col mondo industriale è fondamentale per i prossimi anni".