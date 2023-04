Career Day, pienone all’evento Unibo In Fiera 3.500 studenti e 170 aziende

Tanta affluenza e partecipazione al Career Day ieri a BolognaFiere. L’evento organizzato da Unibo che mette a contatto i laureati e i laureandi con il mondo del lavoro ha registrato 3.500 iscritti, quasi il doppio rispetto allo scorso anno.

"La decima edizione fa incontrare gli studenti e il mondo delle imprese – spiega il rettore Giovanni Molari (nella foto) –. È un contatto diretto tra i nostri studenti e il mondo del lavoro, ed è necessario il lavoro di concerto con le imprese. Partecipano 170 aziende e, visti gli spazi, abbiamo dovuto escludere qualcuno. L’offerta è ampia".

Dalle 9.30 alle 17, nel padiglione 33, gli universitari hanno potuto incontrare aziende e realtà lavorative nazionali e multinazionali, potendo anche presentare il proprio curriculum ed effettuare brevi colloqui negli stand allestiti. L’evento, dedicato esclusivamente agli studenti dell’ateneo, si conferma una grande occasione per i laureati e per chi è ancora in corso. In particolare, l’invito è indirizzato agli universitari dell’ultimo anno di triennale, agli studenti delle magistrali e ai dottorandi. Il Career Day accompagna i giovani verso il complesso mondo del lavoro, dando loro la possibilità di conoscere le possibilità lavorative di ogni impresa, attraverso i referenti aziendali e i workshop di illustrazione e di presentazione delle imprese. Tra i nomi, spiccano i gruppi del nostro territorio, come Coesia, Marchesini Group, Leonardo e Illumia. E gli studenti sono entusiasti all’idea di poter finalmente mettersi in gioco. "Sono all’ultimo anno di magistrale – racconta uno studente –. Sono qui proprio per farmi un’idea su ciò che mi aspetta dopo, e per capire come funziona l’inserimento nel mondo del lavoro".

"Credo sia un evento molto utile, perché ci interfacciamo con aziende molto importanti che puntano e investono sui giovani", precisa una studentessa. Un’occasione di integrazione e di apprendimento, quindi, che riflette sull’importanza del rapporto tra l’istruzione e il lavoro. "Il numero dei partecipanti dimostra l’interesse per l’evento, che continua a portare proficue intese tra l’Università e il mondo delle imprese", conclude il rettore Molari.

Mariateresa Mastromarino