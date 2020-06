"Buon viaggio bimbi". Con queste parole il sindaco di Medicina, Matteo Montanari, ha salutato ieri mattina, durante una bella ed emozionante cerimonia, i bambini che a settembre dalle scuole materne passeranno a quelle elementari. E la cerimonia ha visto la consegna di diplomi da parte dell’assessore regionale alla Scuola Paola Salomoni alla presenza del primo cittadino, dell’assessore comunale Dilva Fava, con deleghe a Scuola e Sociale, ma anche di Francesca Marchetti, consigliera...

"Buon viaggio bimbi". Con queste parole il sindaco di Medicina, Matteo Montanari, ha salutato ieri mattina, durante una bella ed emozionante cerimonia, i bambini che a settembre dalle scuole materne passeranno a quelle elementari. E la cerimonia ha visto la consegna di diplomi da parte dell’assessore regionale alla Scuola Paola Salomoni alla presenza del primo cittadino, dell’assessore comunale Dilva Fava, con deleghe a Scuola e Sociale, ma anche di Francesca Marchetti, consigliera regionale del Pd e presidente della V Commissione e di Marco Baldini, vicario dell’Istituto comprensivo di Medicina.

La consegna dei diplomi ha riguardato i bambini di quattro sezioni delle scuole dell’infanzia di Medicina ed in totale erano presenti, con i rispettivi genitori, sessanta piccoli.

L’amministrazione comunale ha voluto chiudere in questo modo particolare l’anno scolastico insieme a famiglie e insegnanti. "Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni – ha detto l’assessore regionale Salomoni – per permettere a tutti i nostri ragazzi di poter riprendere a settembre la scuola, ritrovando finalmente la presenza degli amici e degli insegnanti".

"L’ultimo giorno di scuola e la consegna dei diplomi sanciscono un passaggio importante per la vita dei bambini – ha continuato Salomoni – e noi abbiamo il dovere di rendere indimenticabili questi momenti. Avevamo detto che riaprire la scuola, passata l’emergenza sanitaria, era la nostra priorità e ci siamo impegnati perché fosse possibile".

I diplomi, colorati con fiori e farfalline, che sono stati consegnati ai bambini avevano la dicitura ‘diploma scuola dell’infanzia’, e riportavano il nome e cognome di ciascun bimbo. "Oggi (ieri ndr) a Medicina – ha affermato il sindaco – abbiamo celebrato l’ultimo giorno di scuola (con diploma e lecca lecca) dei bimbi che dalla materna passano adesso alle scuole elementari. E con noi c’era l’assessore regionale. Si è trattato di un bel momento che abbiamo voluto garantire ai bambini e alle famiglie per ringraziarli del supporto che hanno dato alla nostra comunità durante la difficile fase d’emergenza sanitaria e di zona rossa a Medicina".

E il primo cittadino ha aggiunto: "Ora, prepariamo al meglio la ripresa della scuola, che è stata prevista per il prossimo 14 settembre, per ripartire assieme". Insomma, a Medicina la voglia di normalità e tanta e amministrazione e cittadini sono convinti di essere sulla strada giusta.

Pier Luigi Trombetta