"Cari lettori, Cadriano vi aspetta"

È la paladina dei lettori di Cadriano e dintorni. Il suo nome è Cinzia De Cecco e ad agosto ha rilevato la tabaccheria situata proprio su via Cadriano. La De Cecco, appena rilevata l’attività dalla vecchia gestione, ha subito percepito la necessità di ripristinare la vendita di giornali e a spiegarne i motivi è proprio lei: "Quando sono subentrata in tabaccheria, che aveva chiuso a luglio, ho ripreso da subito i servizi che i titolari precedenti già facevano. Il servizio di edicola, però, era già stato sospeso dalla vecchia proprietà. Mi ci è voluto del tempo, dunque, per prendere i contatti con la distribuzione dei quotidiani e, poi, per poter ripartire".

La vendita di soli quotidiani e settimanali è ripartita ufficialmente lo scorso 1° febbraio: "Credo sia un servizio importante per il territorio in cui ci troviamo – spiega Cinzia –. In tanti, infatti, da tempo lamentavano il fatto che a Cadriano non ci fosse più un’edicola e che l’unica, più vicina, si trovasse a Granarolo. Anche in paese, però, di edicola ne è rimasta solo una, mentre prima ce n’erano due. Mi sono mossa da subito per poter fornire questo servizio e vedo i clienti felici". La notizia della vendita di quotidiani presso la tabaccheria di Cinzia De Cecco si è sparsa subito, nei giorni scorsi, sui social network della zona: "Molti residenti di Cadriano sono clienti fissi e vengono la mattina per prendere giornali o riviste settimanali – aggiunge fiduciosa la De Cecco –. È chiaro, però, che ora, per assicurare la durata di questo servizio, è importante che la parte dell’edicola funzioni e che si sparga la voce che a Cadriano abbiamo ripreso a vendere giornali. Non siamo direttamente sulla strada principale quindi, per quanto io appenda anche le locandine dei quotidiani alle vetrine, ogni mattina, è necessario che chi transita di qui, anche per andare a lavoro, sia a conoscenza di questo rinnovato servizio. Nella tabaccheria abbiamo reinstallato anche tanti altri servizi tra cui quello del punto ritiro di pacchi. Più cose forniamo ai cittadini, più persone hanno occasione di venire in tabaccheria, anche dalle frazioni limitrofe di Granarolo, e accorgersi che fungiamo anche da edicola".

Zoe Pederzini