Carica al femminile al Salotto del Jazz

Tra riflessi alt rock e rimandi jazz e blues, Sara Zaccarelli (con un atteso fuori programma) e Gloria Turrini sono le cantanti front women che impreziosiscono la tranche settimanale del Salotto del Jazz, staffette di una schiera di vocalist e strumentiste selezionate per la rassegna en plein air di via Mascarella che per quanto riguarda i live si conclude il 6 settembre. Strizzatura di certi gorgheggi che ripropongono con naturalezza un mondo che intendono stupire rivisitando i brani della tradizione, cimentandosi in arrangiamenti personalissimi e freschi, con attenzione alle dinamiche e spazio per l’improvvisazione. Oggi, fuori dal calendario ufficiale, le luci si accendono su Sara Zaccarelli (voce e chitarra acustica). L’accompagna il chitarrista veneto Aldo Betto, versatile e creativo, in un viaggio tra i classici soul di Aretha Franklin, Solomon Burke, Sam Cooke e Ray Charles, fino a quello moderno di Amy Winehouse, con incursioni nei ritmi soggioganti di New Orleans. Un’altra sorpresa è quella in cui domani scenderà in campo il gruppo G & The Doctor con Gloria Turrini (voce di bellezza stordente e percussioni), Marco Guidi al pianoforte e Andrea Guerrini alla tromba. Venerdì tocca a Lorenzo Campani & Marco Dirani Trio: con i co-leader rispettivamente alla voce e al basso e Andrea Morelli alla chitarra. Ma la novità di quest’estate è anche Jazzin’Barrio, minikermesse del giovedì firmata Cantina Bentivoglio al DumBO in via Casarini, dove dalle 20.30 si esibiscono Ada Flocco, cantante compositrice di Atessa, e il chitarrista Saverio Zura.

Gian Aldo Traversi