"Carica degli agenti, video agli avvocati"

Bivacchi, tende e barricate con tronchi di albero segati e transenne di metallo spuntano nel parco don Bosco il giorno dopo gli scontri tra forze dell’ordine (16 feriti) e il Comitato Besta sostenuto da Cambiare Rotta, Osa, Cua, No Passante e anarchici. "Io oggi sono triste - racconta Gianluigi Gheduzzi, rappresentante del comitato Don Bosco -. Mi compiaccio però con i ragazzi, perché se non ci fossero stati i ragazzi qua era già il deserto".

Nel ricordare la sentenza del tribunale civile che ha rigettato il ricorso del Comitato, Gheduzzi sottolinea come la giudice non abbia "dato una sentenza a caso. Lei ha detto che le nostre proposte erano giuste perché le nostre proposte riguardavano la salute dei cittadini". Al momento tutti sono "in attesa delle decisioni, anche di chi ci comanda dall’alto, il signor Lepore. Vediamo se continuano in questa situazione, direi suicida, perché non fa bene a nessuno di noi". Quanto alla presenza massiccia delle Forze dell’ordine, "mi sembrava che non fosse il caso di mandarle così numerose senza prima un dialogo, noi con loro non abbiamo mai parlato. Non siamo mai stati interpellati. Noi non vogliamo decidere, però collaborare sì". Gheduzzi denuncia di essere stato "calpestato e tirato fuori dalla mischia", mentre pochi momenti prima "ero stato rassicurato dai dirigenti della Polizia che sarebbe stata fatta un’avanzata tranquilla". Dell’episodio esiste un video "già consegnato al nostro avvocato".

Federica Gieri Samoggia