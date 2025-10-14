Carica in auto la ex. E finisce in manette

Trovano in auto un 56enne con la ex compagna per i cui maltrattamenti l’uomo aveva il braccialetto elettronico: è stato arrestato. I carabinieri della stazione di Vergato hanno arrestato il 56enne straniero, un tunisino, già noto alle forze dell’ordine, per violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, già col braccialetto elettronico e destinatario di una denuncia per maltrattamenti da parte della ex compagna. I militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, procedevano all’identificazione di tre persone a bordo di un’autovettura.

Durante tali operazioni è emerso che il 56enne era sottoposto alla misura cautelare in questione. Tuttavia però, all’interno della stessa autovettura, era presente anche la ex compagna dell’uomo la quale non aveva con sé il dispositivo di sicurezza per il funzionamento del braccialetto elettronico. I carabinieri hanno arrestato il 56enne che è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Una misura cautelare, quella che pendeva sullo straniero, risalente a qualche tempo fa. A far scattare la misura cautelare era stata la ex compagna che, dopo aver preso coraggio, aveva deciso di denunciare anni di violenze fisiche e psicologiche del 56enne, con cui aveva avuto una relazione finita mesi prima. Lo straniero, in più circostanze, l’aveva malmenata, a volte anche in preda ai deliri dovuti all’abuso di sostanze alcoliche, per, poi, minacciarla e seguirla. Ora, dopo che i militari lo hanno trovato in macchina con la donna in violazione alla misura cautelare, il 56enne è stato messo agli arresti domiciliari in attesa della convalida.

z. p.