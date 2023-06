Caricare la merce negli scaffali Contratto per sei mesi

Leroy Merlin Italia Srl ricerca tre risorse per caricamento della merce a scaffale e supporto logistico nello sbancalamento della merce in arrivo in magazzino. Non è richiesta precedente esperienza nella mansione. Dinamicità, proattività, pianificazione e organizzazione. È richiesta la conoscenza della lingua italiana livello B2 e la capacità di utilizzo smartphone aziendale per la verifica della correttezza dei prodotti. Il luogo di lavoro è a Casalecchio di Reno. Il contratto di lavoro è a tempo determinato di 6 mesi. Data di avvio prevista: giugno 2023. Orario: part time dalle 6 alle 10. Giorni di riposo: domenica e un altro giorno infrasettimanale. Per candidarsi: Dopo esserti registrato con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, clicca sul pulsante ’Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.