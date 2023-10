Carico e scarico merci, necessario magazziniere

Addetto al magazzino cercasi. La figura ricercata si occuperà di carico e scarico merci da bordo camion con carrello elevatore, picking, stivamento merci, confezionamento ordini, inventari di magazzino. All’occorrenza mansione di autista per furgone (con patente B). È preferibile essere in possesso di diploma o licenza media. Indispensabile il possesso della patente B e del patentino per carrelli elevatori. È richiesta minima padronanza delle applicazioni Internet e pacchetto Office base (Outlook, Word, Excel, Power Point) e ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata. Buone competenze relazionali, buone capacità di coordinamento, di problem-solving, di organizzazione del lavoro e capacità di adattamento di team building. Il luogo di lavoro è a Bologna in via Agucchi 90 e non è raggiungibile facilmente con mezzi pubblici, dunque sarà necessario essere automuniti.