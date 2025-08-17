Caritas, addio a Marchi: "Sguardo pieno di bontà"

Mario Marchi si riconosceva dallo "sguardo buono". E, sulla sua bontà, direi che "siamo tutti d’accordo". L’ex direttore della Caritas diocesana di Bologna è morto il 14 agosto, avrebbe compiuto 80 anni il giorno successivo: lo ricorda oggi con immenso affetto il suo successore, don Matteo Prosperini, che ha definito Marchi "un grande apripista". Infatti, "quando sono arrivato io, ho trovato una Caritas che aveva già iniziato a porsi dei temi di incontro con ciò che il mondo, la realtà dei nostri tempi, poneva di fronte – spiega Prosperini –. Mario è stato fautore di un cambiamento, di novità rispetto alla Caritas in quanto oltre ad avere consolidato l’aspetto del Centro di ascolto, il portale con cui incontriamo le persone, ha dato un grande impulso alla formazione delle parrocchie, grazie alla sinergia con la Caritas italiana".

Per questo, " al mio arrivo ho trovato una Caritas che già funzionava bene ed è stato quindi abbastanza facile continuare nel suo solco". Certo, sono trascorsi anni difficili, basta pensare "al Covid e alla guerra in Ucraina, ma la struttura dell’ufficio era solida". Oltre a questo, c’è l’aspetto umano, fatto di conoscenza, rispetto e profondo affetto: "È stato molto bello collaborare con lui anche quando non era più direttore – prosegue don Matteo –, perché è rimasto sempre operoso all’interno della chiesa. Ci confrontavamo molto, aveva sempre una grande attenzione e comprensione rispetto alle dinamiche e alle fatiche che comporta quel ruolo, quello di direttore". Gli ultimi tempi, "sono andato a trovarlo anche in ospedale, ho capito che i suoi giorni qui stavano terminando – dice commosso –. Lo ricordo con grande affetto, ma anche con dispiacere e dolore nel pensare di non incontrarlo più". Mancherà "quello sguardo buono – sottolinea don Prosperini –. Chi lavorava in Caritas aveva a che fare con la sua bontà, e questo viene riconosciuto in tutti gli ambienti in cui è passato. Si è sempre prodigato nel volontariato e nel servizio da diacono".

Domani alle 9 sarà aperta la camera ardente all’ospedale Bellaria e alle 10.30 sarà celebrato il funerale alla chiesa di Sant’Antonio da Padova alla Dozza.

Chiara Gabrielli