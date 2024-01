Caritas, uno sportello al Sant’Orsola. “Un aiuto a famiglie e pazienti”

Bologna, 12 gennaio 2024 – Un punto di ascolto della Caritas all’interno del Sant’Orsola, di fianco al padiglione 25. Per raccogliere i bisogni di familiari e pazienti, molte volte in serie difficoltà: c’è chi ha perso il lavoro per seguire le lunghe cure al figlio malato, chi arriva da lontano ed ha bisogno di un’auto per muoversi, chi ha bisogno di un semplice ascolto in un momento difficile.

L’inaugurazione questa mattina, con la benedizione del cardinale Matteo Zuppi: "In ospedale capiamo davvero che cos’è la vita. La cura richiede sempre tanta attenzione alla persona, quindi tanto ascolto a tutte le sue condizioni. Far funzionare una terapia non è solo rilasciare un certificato o firmare un’analisi, ma anche capire la persona e accompagnarla affinché la cura sia efficace. È molto importante quindi – prosegue – che la Caritas apra qui un centro di ascolto non solo per registrare i problemi, ma assumerli".

Il Policlinico si popola quotidianamente di 20.000 persone, tra pazienti, familiari e operatori. Tra queste, sempre più spesso, soprattutto fra pazienti e familiari, si verificano condizioni di fragilità.

Lo spazio è dedicato alla piccola Lisa, bimba disabile dal bellissimo carattere e dalla grande capacità di unire tutte le persone, a lungo in cura nell’ospedale ma morta a soli 12 anni. Il punto di ascolto sarà aperto il martedì, dalle 9 alle 12, per prenotare inviare una mail a caritasbo.cda@chiesadibologna.it

All’inaugurazione erano, inoltre, presenti: Chiara Gibertoni, direttrice generale del Sant’Orsola, Maria Letizia Guerra, delegata Impegno pubblico di Unibo, don Matteo Prosperini, direttore Caritas Bologna, l’assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini, Luca Rizzo Nervo, assessore Welfare comune di Bologna e Caterina Gori della Neurologia pediatrica.