Carla Gallerani Laganà è morta, fondò a Bologna la pasticceria con il marito Luigi

Bologna, 20 agosto 2023 – Addio a Carla Gallerani Laganà, fondatrice insieme al marito Luigi della storica Pasticceria Laganà di via Santo Stefano.

"La mamma, nata a Bologna, avrebbe compiuto 90 anni a fine mese, il 29, ma purtroppo dopo la morte di mio padre, il 16 agosto di due anni fa, si è come spenta pian piano: erano abituati a stare sempre insieme, a prendersi cura dei loro clienti, si alzavano alle 4 del mattino, andavano in pasticceria e tornavano a casa alle 20. Lei è rimasta accanto a mio padre fino all’ultimo", spiega commosso il figlio Michele.

"Ormai mamma faceva fatica a camminare, aveva avuto diversi ricoveri al Sant’Orsola, dove è morta questa mattina (ieri, ndr ) e l’ultimo è di tre giorni fa: è entrata al Pronto soccorso e poi è stata trasferita in reparto. Ma non ce l’ha fatta. Ringrazio tutto il personale, i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lei", aggiunge Michele che ha una sorella, Laura.

La pasticceria fu inaugurata il primo maggio del 1955.

"Mio padre e mio nonno Michele arrivarono dalla Sicilia nel 1944 e iniziarono a fare i pasticcieri in città. Mamma e papà, infatti, si conobbero in una pasticceria di piazza San Francesco, dove lei faceva la cassiera, e si sposarono a gennaio del 1955, pochi mesi prima dell’apertura del locale in via Santo Stefano.

La coppia, insieme ai nonni Michele e Angelina, aveva rilevato un vecchio negozio che, ristrutturato, nel giro di pochi anni diventa un punto di riferimento per gli amanti dei dolci: oltre alle più note specialità siciliane, alla produzione si affiancano i prodotti dolciari bolognesi. Così accanto al ’Cremino Laganà’, ecco il ’Certosino’ e poi la creazione dell’inimitabile panettone salato. "Un’invenzione di mio padre, con la collaborazione di mamma – precisa Michele – e all’inizio, prima dell’avvento della scatola, era lei che incartava a mano ogni panettone salato"

Nel 1980, continuando la tradizione di famiglia, viene avviato anche un laboratorio artigianale a Rastignano che si affianca a quello di Santo Stefano.

“La mamma dal 1974 abitava a Rastignano – spiega Michele –, ma i funerali saranno celebrati nella basilica di Sant’Antonio perché noi abbiamo sempre mantenuto uno stretto legame con i frati dell’Antoniano, iniziato con i miei genitori. Ogni sera, a partire dal 1955, i dolci e i prodotti non venduti vengono donati alla mensa dei poveri".

Il rito funebre è in programma martedì alle 9,30.