Bologna, addio alla professoressa Carla Sama

Bologna, 6 novembre 2023 - E' scomparsa la professoressa Carla Sama, 75 anni, originaria di Milano Marittima, già direttore della struttura dipartimentale della medicina dei trapianti di fegato del Sant'Orsola.

Ecco il saluto dei colleghi: "Chi come noi l’ha conosciuta e ha avuto il privilegio di lavorare al suo fianco sa quanto Claudia abbia profuso impegno nel dare inizio e far progredire l’attività trapianto di fegato non solo in questo Policlinico, ma anche a livello nazionale e internazionale. A noi mancherà la sua umanità, la sua dolcezza e l'allegria che accompagnavano sempre il suo operare e il suo vivere".

Cristina Morelli, direttore dell'unità operativa di medicina interna per il trattamento delle gravi insufficienze d'organo del Sant'Orsola, aggiunge che la professoressa Sama "è stata il nostro maestro per l'insufficienza epatica grave e trapianto di fegato e ricordo la grandissima umanità verso i pazienti e i colleghi più giovani e il suo grande garbo".