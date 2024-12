Carlino e Sant’Orsola, un regalo di benvenuto ai neonati bolognesi

Bologna, 18 dicembre 2024 – Un regalo speciale per i neonati di Bologna: il Resto del Carlino dona l’abbonamento digitale.

Bologna è una città dal cuore grande, dove tradizione e innovazione si incontrano in un abbraccio unico. Per celebrare la vita che nasce e per rafforzare il legame con il territorio, il Resto del Carlino ha deciso di fare un dono speciale ai nuovi nati e alle loro famiglie.

Dal 19 al 25 dicembre, ogni bambino che nascerà all’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, dove domani si inaugura la nuova Maternità (evento di cui il Resto del Carlino è media partner), riceverà in regalo un abbonamento digitale al nostro quotidiano.

Il quotidiano cresce con voi

Da 140 anni, il Resto del Carlino racconta la storia di Bologna, dell’Emilia Romagna e dell’Italia intera, seguendo i cambiamenti e interpretando il presente. Questo regalo vuole essere un simbolo di continuità: un ponte tra le generazioni, per accompagnare le famiglie dei nuovi nati in un percorso di informazione, cultura e approfondimento.

L’abbonamento digitale è molto più di un semplice accesso alle notizie. Significa entrare in un mondo fatto di storie, inchieste e approfondimenti, da leggere ovunque e in qualsiasi momento. I genitori dei nuovi nati potranno rimanere aggiornati sulle notizie locali e nazionali, scoprire consigli utili per la crescita dei propri figli e godere dei contenuti esclusivi che solo il Resto del Carlino può offrire.

Questo progetto nasce dal desiderio di il Resto del Carlino di essere vicino alla comunità in modo concreto e significativo.

Regalare un abbonamento digitale ai neonati dell’Ospedale Sant’Orsola non è solo un gesto simbolico, ma un modo per dire grazie alle famiglie bolognesi che da generazioni scelgono e sostengono il nostro quotidiano.

In un mondo in continua evoluzione, il Resto del Carlino vuole essere parte attiva della comunità, investendo nel futuro e sostenendo le famiglie.

Crediamo che un’informazione di qualità sia un diritto per tutti e che, fin dalla nascita, ogni cittadino debba avere accesso alla conoscenza e al racconto della realtà che lo circonda.

Perché la vita di ogni bambino che nasce a Bologna è una nuova pagina da scrivere, e noi vogliamo iniziare insieme questa bellissima storia.