Carlino, c’è la nuova app. L’informazione in un clic

Dall’Italia fino al mondo, dalle notizie della vostra città fino ai grandi fatti della cronaca, della politica e dell’economia, sia italiana che internazionale, e poi sezioni speciali dedicate alla salute, ai viaggi e molto altro ancora. Il tutto a portata di clic sul vostro smartphone o Ipad. Facile, no? L’app del Resto del Carlino si aggiorna con una nuova versione, offrendo ai lettori un’esperienza di lettura ancora più ricca, completa e coinvolgente. L’applicazione, disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, presenta infatti un restyling grafico moderno e accattivante, che rende la navigazione più intuitiva e piacevole.

La grande novità è rappresentata dalla fascia degli speciali, che offre un accesso rapido ai nostri prodotti editoriali di punta dedicati all’economia, alla salute e ai viaggi. Inoltre, grazie al nuovo lettore vocale integrato, è possibile ascoltare gli articoli, rendendo l’informazione accessibile per tutti, anche in movimento.

La consultazione del giornale digitale è stata ottimizzata per garantire una maggiore fluidità, mentre un link diretto al sito web del quotidiano consente di rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie.

Per beneficiare di tutte queste novità, è però necessario scaricare l’app del Resto del Carlino oppure aggiornarla se l’avete già tra le vostre app preferite. Non perdete l’occasione di vivere l’informazione in modo completamente nuovo!