Carlino incontra Gente. Da domani l’abbinamento

Temi di attualità, fatti di cronaca e interviste di cultura e spettacoli. I contenuti del nostro quotidiano si stringono a quelli di Gente, rivista settimanale della famiglia italiana, che da domani sarà in edicola proprio con il Carlino.

Per le prossime settimane, nella giornata di sabato, i nostri lettori potranno acquistare il giornale, accompagnato dall’uscita settimanale di Gente, al costo complessivo di 2 euro.

Un’unione giornalistica, che mette in relazione due testate storiche, capace di garantire costante informazione sugli scenari politici, economici e sociali, in campo nazionale e internazionale, senza mai dimenticare di raccontare gli episodi che circondano la nostra quotidianità e gli eventi culturali del momento.

Insomma, informazione, intrattenimento e servizio rappresentano il piatto caldo di Gente, diretto da Umberto Brindani, che non poteva trovare miglior abbinamento se non quello con il Carlino, che quotidianamente riporta le vicende che accadono in città.

Ma c’è ampio spazio anche per l’intrattenimento, come i ritratti dei personaggi in voga sui social e non solo. Nel dettaglio, Gente propone proprio sulle pagine di domani cultura, inchieste, attualità e intrattenimento. La copertina è dedicata a Fiorello, che sta sbancando l’Auditel con il suo Viva Rai2!. Tra le righe, il settimanale riporta i segreti e le battute più belle dello show televisivo. Ma non è finita qui, perché in edicola i lettori troveranno anche un reportage esclusivo girato in Albania, ricco anche di foto, dove sorgerà il centro di accoglienza per i 36mila migranti salvati dalle navi italiane.

Approfondimento anche sulla crisi in Medio Oriente, con l’identikit dei coloni israeliani in Cisgiordania. Oltre a molti altri servizi e interviste, Gente capulterà i lettori nel mondo di Miss Italia, svelando retroscena e foto dell’edizione del concorso realizzata a Salsomaggiore Terme. Per saperne di più, il Carlino vi aspetta con Gente in edicola.