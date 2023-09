Carlino più Famiglia Cristiana. Sabato via all’abbinamento

Riflettori sui fatti di cronaca, ma anche e soprattutto sulle grandi sfide dei nostri giorni attraverso un’informazione di qualità. È l’obiettivo dell’importante progetto di collaborazione tra due storiche testate come il Resto del Carlino e Famiglia Cristiana: così, a partire da dopodomani, 23 settembre, ogni sabato, per otto settimane, i nostri lettori riceveranno in edicola, in abbinamento con il giornale e al prezzo complessivo di 2 euro, anche il settimanale Famiglia Cristiana.

La collaborazione fra queste due testate storiche (insieme il Carlino e Famiglia Cristiana fanno 229 anni di informazione) è una svolta importante, perché unisce le radici del passato alla capacità di adeguarsi ai tempi moderni. Il Carlino, diretto da Agnese Pini, racconta ogni giorno dal 1885, i fatti di cronaca e i protagonisti dei nostri territori; 137 anni di storia nella quale il giornale ha descritto le trasformazioni politiche, sociali ed economiche del Paese e ha contribuito a difendere pluralismo e democrazia. Ora sta affrontando la sfida epocale che attraversa il mondo dell’informazione, cioè quella di Internet, e lo fa con successo. Questo grazie alla capacità di saper integrare l’offerta della carta stampata con quella del web, attraverso i portali online delle nostre redazioni, nonché il network dei canali social del nostro gruppo editoriale. Uno sforzo che si sta rivelando vincente. Si inserisce in quest’ottica Luce!, newsbrand del nostro gruppo: con il suo canale digitale dedicato a diversità, inclusione, unicità e coesione, Luce! mette in primo piano le persone. Il terzo Festival di Luce! è in programma il 21 ottobre nel Salone dei 500 di palazzo Vecchio a Firenze.

Famiglia Cristiana spiega la sua filosofia con il direttore, don Stefano Stimamiglio: "Siamo impegnati a raccontare i temi più complessi della società di oggi. Un esempio: il fenomeno dei flussi migratori, al quale abbiamo deciso di dedicare un convegno in programma il 7 ottobre a Lampedusa, terra di approdo per migliaia di persone in fuga dall’Africa. Parteciperanno esperti e operatori dell’informazione in una prospettiva di confronto e di dialogo su un’emergenza che richiede un impegno corale".

Ma Famiglia Cristiana significa anche una prestigiosa e lunga storia. La rivista, fondata nel 1931 dal beato Giacomo Alberione, si appresta infatti a tagliare il traguardo dei 92 anni. "Restiamo fedeli ai nostri valori di riferimento, ma nell’ultimo anno – aggiunge il direttore – abbiamo portato a termine un processo di restyling grafico e di contenuti che, accanto alle inchieste e ai servizi di attualità, presentati in forma più dinamica e con una grafica accattivante, prevede commenti e rubriche su temi molto vicini alle famiglie (dal verde alla cucina, dall’uso del web ai consigli per la salute)".